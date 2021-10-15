Перепутал с утками: в Тюменской области 62-летний мужчина застрелил косуль на охоте

В Тюменской области 62-летний мужчина застрелил косуль, выехав на охоту с семьей. Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого находился 62-летний житель села Сладково. Он сильно нервничал, поэтому полицейские решили досмотреть авто. В багажнике они обнаружили туши косуль.

Оперативники изъяли у мужчины ружьё, патроны, гильзы, три охотничьих ножа, автомобиль и туши диких животных. Выяснилось, что злоумышленник выехал на охоту с семьей, у него было разрешение на добычу уток. Однако он заметил косуль и застрелил их.

– Туши убитых животных злоумышленник погрузил в багажник и скрылся с места преступления. Причинен ущерб на сумму 240 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В отношении мужчины следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Данная статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящее время ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.