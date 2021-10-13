Стало известно о состоянии тюменских детей, пострадавших от пожара

Дети находятся в больнице Фото: 2gis.ru

У ребенка, получившего ожоги в утреннем пожаре на улице Гондатти в Тюмени, поражено около 12% тела. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

У мальчика диагностированы ожоги 1 и 2 степени, поражено порядка 12% тела, также есть термоингаляционная травма. Ребенок получает необходимую помощь в условиях реанимации, состояние стабильное, он в сознании, дышит самостоятельно, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Еще двоих детей с подозрением на отравление продуктами горения положили в ОКБ №2. На данный момент их состояние оценивается как удовлетворительное, маленькие пациенты получили всю необходимую помощь.