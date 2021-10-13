В Тюмени почти за 400 млн рублей продают бизнес-центр

Здание полностью укомплектовано Фото: Мария Толстихина

В Тюмени за 370 миллионов рублей продают бизнес-центр на улице Профсоюзной, сообщили в Российском аукционном доме. Ранее здание было куплено за 173 млн.

Сейчас в нём базируются такие крупные арендаторы, как «Сбербанк» и «Магнит косметик». Соответствующее объявление размещено на сайте n1.ru.

Продавец обещает, что офисный центр площадью 7 тыс. 380 квадратных метров заполнен на сто процентов. Все арендаторы надежны, сними заключены долгосрочные договоры. Будущему покупателю гарантируется «стабильный денежный поток».