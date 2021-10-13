Книга - лучший друг. Куда сходить почитать тюменцам?

Востребованы ли сегодня библиотеки? Конечно! Фото: Предоставлено "КП"

Востребованы ли сегодня библиотеки? Конечно! Ведь там можно найти то, чего нет в интернете, а еще просто посидеть и почитать в тишине - это тоже может позволить себе не каждый. Да и чтение в библиотеке обходится куда дешевле покупки книги в магазине, особенно если речь о хорошей энциклопедии или раритетном издании. В библиотеках же есть все - от классики до современных драматургов. Также в фондах имеется необходимая литература по узким специальностям. О том, где горожане могут отдохнуть в компании отличной книги - в материале «АиФ-Тюмень».

Филиал Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина

Библиотека располагается на втором этаже ГАУК ТОНБ имени Менделеева. Также филиал тесно сотрудничает со структурными подразделениями Тюменской областной научной библиотеки. Обслуживание читателей производится в электронном читальном зале на 102 автоматизированных рабочих местах, в том числе 12 мультимедийных кабинах.

Каждый желающий здесь может получить доступ к ресурсам Президентской библиотеки. Для этого был организован канал связи Тюмень - Санкт-Петербург.

Более того, в библиотеке регулярно организуются выставки и конференции на исторические и культурные темы. Так что здесь можно не только почитать, но и узнать что-то новое для себя из мира культуры.

Тюменская областная научная библиотека имени Д. И. Менделеева

За следующим примером далеко идти не пришлось - эта библиотека, как и предыдущая, находится на ул. Орджоникидзе, 39.

В здешних фондах сохранились книги из 13 библиотек дореволюционной Тюмени. Тут же и книги первых лет советской власти. Отметим, что весомый вклад в формирование данных фондов сыграли купцы Н.М. Чукмалдин и А.Н. Текутьев.

С апреля 2012 года библиотека стала принимать ежегодное участие в популярной акции «БиблиоНочь», пропагандируя чтение и развитие библиотечного и книжного дела. Поэтому и здесь экскурсии, квесты, мастер-классы, театрализованные представления и игры - не редкость.

Для проведения деловых встреч и конференций библиотека оборудована залом с возможностью изображения 3D-проекции и литературно-музыкальной гостиной с электронным фортепиано. Дополнительно здесь есть детская игровая комната и интернет-кафе.

Читатели без прописки могут брать книги под залог. Обслуживание бесплатное. Библиотека работает в будни с 09:00 до 19:00, в субботу и воскресенье - с 10:00 до 18:00.

Специальная библиотека для слепых

Эта необычная библиотека расположена на ул. Холодильная, 84/1. Ее организовали для тех, у кого проблемы со зрением и для незрячих. Сюда приходят почитать инвалиды всех категорий. С ними часто бывают их родные и близкие, пенсионеры. Тут рады и тем, кто занимается проблемами людей с ограниченными возможностями.

Множество книг из фондов этой библиотеки были сделаны волонтерами. Для записи понадобятся удостоверение личности и справка об инвалидности.

По будням режим работы - с 10:00 до 18:00, суббота и воскресенье - выходные.

Центральная городская библиотечная система

Под ее крылом объединились сразу более двух десятков библиотек, разбросанных по всей Тюмени. По телефону 43-28-48 можно проконсультироваться и узнать, в каком филиале есть необходимая вам книга.

Библиотеки этого центра аналогично частенько устраивают выставки, нередко приуроченные к праздникам или событиям, например, ко Дню знаний или посвященные борьбе с терроризмом.

Детская библиотека Чеширского кота

Это точно единственная в своем роде библиотека Тюмени. Она представлена в двух стоматологических клиниках - на Гранитной, 4 и Олимпийской, 6.

В фонд попали книги для детей и взрослых на тему стоматологии, заботы о зубах и организме в целом.

- Задумка создания библиотеки появилась достаточно давно, когда мы начали вводить адаптационные приемы для юных пациентов. Но адаптация ребенка в стоматологии - это общее дело и доктора, и родителей. Один из методов адаптации - сказкотерапия. И первые книги в библиотеки как раз-таки были из сказкотерапии, - поделилась заведующая детским отделением семейной стоматологии «Доктор Альбус», Алена Деркач.

Тогда стало понятно, что через сказки можно не только подготовить ребенка к посещению стоматолога, но и показать деткам и родителям важность здоровья зубов. С такой литературой нетрудно научить правильно чистить зубы, рассказать об их устройстве.

Но в клинике подметили, что самая главная задача - помочь побороть страх перед стоматологическим креслом у юных пациентов. В этой библиотеке нет карточек или записей. Каждый пациент может не только почитать книгу перед или после приема, но даже взять ее домой, а потом вернуть на библиотечную полку.