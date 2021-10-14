В Тюмени внесли изменения в схемы маршрутов №№ 29, 29д, 57, 57д и 86. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени внесли изменения в схемы маршрутов №№ 29, 29д, 57, 57д, 86. Нововведение вступит в силу с 18 октября.

Так, из схемы движения маршрутов регулярных перевозок № 57 «ТЭЦ 2 – ЖК «Плеханово» и 57д «ТЭЦ 2 – Московский дворик» исключается остановочный пункт «ТЭЦ 2» (расположенный на ул. Теплотехников). В схему включаются остановочные пункты «ул. Энергостроителей», «бульвар Бориса Щербины», «Восточный 3», «ул. Теплотехников» (в обратном направлении). Маршруты будут начинать движение от конечного остановочного пункта «ул. Энергостроителей».

– Из схемы движения маршрута № 86 «з-д Медоборудования – ОБИЛ (Центр нейрохирургии) исключается остановка «Сибнипигастрой». В схему включаются остановки «Сквер Изыскателей», «Мировые судьи Ленинского АО», «Пригородный рынок», «Автовокзал», «Сталепрмышленная», «Школа № 41», – сообщили в МКУ «Тменьгортранс».

Из схемы движения маршрутов № 29 «Городская поликлиника № 8 – мкр. Суходольский» и № 29д «ул. Земляничная – мкр. Суходольский» исключаются остановки «Сквер Изыскателей», «Мировые судьи Ленинского АО», «Пригородный рынок», «Автовокзал», «Сталепрмышленная», «Школа № 41». В схему включаются остановки «Сибнипигазстрой», «з-д Медоборудования», «Кросно».

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюменский транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.