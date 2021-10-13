Больше всего тюменцев гибнет в ДТП по субботам. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Больше всего тюменцев гибнет в ДТП по субботам. В этот день недели за девять месяцев 2021 года скончались 27 человек. Далее идет четверг – 23 жертвы аварий. Данные привел во время пресс-конференции исполняющий обязанности начальника регионального управления ГИБДД Андрей Миллер.

По его словам, в области с начала года случилось 1 818 дорожных инцидентов, в них погибли 127 человек, 2 542 ранены. 68 человек погибли в столкновениях автомобилей, 35 – при наезде на пешеходов, в том числе 8 – на пешеходных переходах.

– Самым опасным временем суток остаются вечерние и ночные часы: с 21.00 до 22.00 и с 22.00 до 23.00 погибли по 11 человек, с 23.00 до 00.00 – 14, с 00.00 до 01.00 – десять. А вот с 9 до 10 погибших нет, – сообщил Миллер.

Он также рассказал, что каждое пятое ДТП (всего 385) совершается из-за несоблюдения очередности проезда перекрестков. 169 ДТП произошло с участием водителей в состоянии опьянения, в них погибли 34 человека, 243 человека ранены. С участием детей произошло 299 ДТП, 5 детей погибли.