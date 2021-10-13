Вчера – 18, сегодня – 17: статистика смертности от коронавируса в Тюменской области

В Тюменской области за минувшие сутки скончались 17 пациентов с коронавирусом. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области за минувшие сутки скончались 17 пациентов с коронавирусом. Всего в регионе скончались 2 066 человек с COVID-19.

По информации оперативного штаба Тюменской области, на 12 октября зарегистрировано 276 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 65 096); 169 человек выздоровели (за весь период – 56 097); 15 детей заболели (из общего числа заболевших); 35 пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших); 23 952 человека остаются под медицинским наблюдением; 260 человек находятся на перевахтовке. Вакцинированы против коронавируса 621 619 человек, полный курс прошли 582 162.

За последние сутки в России выявлено 28 717 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 984 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 21 801 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлен 7 861 681 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 219 329 летальных исходов, выздоровели 6 916 086 человек.