На форуме Инфотех-2021 Сбер представил диалогового ассистента и сервис, способный распознать потенциально опасные ситуации в вузе или школе. Фото - Сбер.

На XIV Тюменском цифровом форуме «Инфотех – 2021» Сбер представил инновационные решения двух дочерних компаний.

Группа компаний ЦРТ представила виртуального ассистента на основе искусственного интеллекта. Это решение – одна из частей платформы ЦРТ, которая позволяет и бизнесу, и государству обеспечивать качественную связь со своей аудиторией, автоматизируя рутинные процессы. Решение применяется в банках, телекоммуникациях, медицине, может оптимизировать государственные услуги.

В Тюменской области диалоговый ассистент от ЦРТ применяется в Центре обеспечения мер социальной поддержки. Он совершает порядка 1500 звонков в месяц с целью информирования населения о возможных мерах социальной поддержки – по срокам назначения пособий, правах на льготы и др.

На стенде Сбера группа ЦРТ показала новый кейс – интеграция ассистента с «Цифровым двойником города» и «Умной домофонией». «Цифровой двойник» оперативно передает информацию о наличии неисправностей в доме или происшествиях в Единую дежурную диспетчерскую службу города, а виртуальный ассистент направляет информацию в службы города, ответственные за их решения, а также информирует граждан о неисправности в их доме и о принятых мерах для устранения. В комплексе данные решения позволяют сократить срок реагирования на происшествия и минимизировать возможные потери.

Ещё одно решение, представленное на стенде Сбера, - «Безопасный кампус» от компании VisionLabs, одного из мировых лидеров в области машинного обучения. Главная составляющая решения – программная платформа видеонаблюдения, которая поддерживает более 10 000 моделей IP-устройств и объединяет нейросетевую видеоаналитику, умный поиск в видеоархиве и удобный пользовательский интерфейс.

«Безопасный кампус» позволяет реализовать автоматический мониторинг на всей территории учебного заведения – интеллектуальные алгоритмы компьютерного зрения самостоятельно анализируют видеопоток и не требуют постоянного внимания оператора. Это полностью исключает возможность несанкционированного прохода на территорию, снижает расходы на обеспечение безопасности на 30%, а также увеличивает скорость реагирования на инциденты с нескольких минут до 15 секунд. Решение уже реализовано на территории ДВФУ, одного из крупнейших кампусов России, общая площадь которого порядка корпуса 500 тыс. кв. м.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

«Ежегодно в рамках форума «Инфотех» Сбер представляет на стенде различные инновационные цифровые решения для человека, бизнеса и органов власти. Мы видим спрос на внедрение технологий, которые облегчают бизнес-процессы и позволяют сделать условия для жизни комфортнее и проще. Именно поэтому мы с большим желанием принимаем приглашение от организаторов цифрового форума и представляем различные диджитал-решения, которые уже стали неотъемлемой частью современной жизни».

Также на форуме Сбер представил умные гаджеты, разработанные дочерней компанией SberDevices: SberBox и SberPortal со встроенным семейством виртуальных ассистентов Салют. Умная ТВ-приставка SberBox позволяет смотреть большое число ТВ-каналов, фильмов и сериалов в Okko, а также пользоваться сервисом облачного гейминга SberPlay, который дает возможность играть в компьютерные игры прямо на экране ТВ. Смарт-дисплей SberPortal с премиальной акустикой и камерой с умным фокусом позволяет слушать музыку, смотреть фильмы, совершать видеовызовы, управлять умным домом, играть в аркады, головоломки и другие игры.