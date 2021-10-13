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Происшествия13 октября 2021 11:50

Тюменца, который готовил документы на ВНЖ для родственников, обманули на 65 тысяч рублей

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело
Сергей Швецов
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Тюменца, который готовил документы на ВНЖ для родственников, обманули на 65 тысяч рублей.

Тюменца, который готовил документы на ВНЖ для родственников, обманули на 65 тысяч рублей.

Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тюмени поступило сообщение от мужчины, который пояснил, что стал жертвой мошенника и лишился 65 тысяч рублей. Заявитель недавно получил российское гражданство, родственники – пока нет. Для них он готовил необходимые документы для получения вида на жительство.

– Когда гражданин вышел из подразделения по вопросам миграции, к нему подошёл неизвестный и предложил свою помощь. Незнакомец пообещал помочь быстро оформить миграционные документы за 120 тысяч рублей. Тот поверил и отдал 65 тысяч рублей в качестве предоплаты. Мужчины обменялись контактами, но после этой встречи мошенник больше не вышел на связь, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Оперативники задержали 51-летнего безработного, который признался, что обманул горожанина. Деньги он потратился на личные нужды, потерпевшему никак помочь не мог.

В настоящее время в отношении подозреваемого следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.