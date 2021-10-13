ЗалаталиКакМогли: тюменцы получат сувениры за фото дорожных ям

Тюменцы получат сувениры за фото дорожных ям. Фото - ОНФ.

Тюменцы получат памятные сувениры за фото дорожных ям, которые залатаны самым неожиданным образом. Принять участие в фотоконкурсе приглашает местное отделение ОНФ.

– «Отремонтировать» яму веткой, заложить провал кирпичами или спрятать дорожный дефект под старой курткой. Чиновники, кажется, проигрывают войну с плохими дорогами, даже не всегда могут сделать качественный ямочный ремонт. Так что россияне вынуждены брать инициативу в свои руки, включать смекалку и реализовывать народные способы ремонта подручными средствами, – рассказали в местном штабе Народного фронта.

Для участия в конкурсе надо до конца года на своей странице в соцсетях выложить соответствующие фотографии с хэштегами #ЗалаталиКакМогли и #ямынадороге. Авторы самых необычных фото получат памятные сувениры, позже эксперты передадут информацию о дорожных проблемах в органы власти.