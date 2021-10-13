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Происшествия13 октября 2021 11:06

Под Тюменью насмерть сбили вышедшего из автобуса дачника

Мужчина скончался на месте от полученных травм
Сергей Швецов
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Под Тюменью насмерть сбили вышедшего из автобуса дачника.

Под Тюменью насмерть сбили вышедшего из автобуса дачника.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 10 километре Велижанского тракта под Тюменью насмерть сбили мужчину. Он жил в ближайшем СНТ.

– Наезд совершил водитель Toyota Cresta. 44-летний местный житель переходил дорогу вне пешеходного перехода. В руке у него была бутылка с алкогольным напитком, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Выяснилось, что мужчина вышел из автобуса и пошел по диагонали через дорогу от остановочного комплекса. Он скончался прямо на месте дорожного инцидента от полученных травм. Скорее всего, он был пьян. В настоящее время обстоятельства аварии выясняются.