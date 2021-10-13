В Ялуторовске матершиннику сломали челюсть. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции Ялуторовска поступило сообщение от сотрудников больницы об оказании медицинской помощи мужчине с телесными повреждениями. Стражи порядка задержали подозреваемого.

– Находясь в гостях у общего знакомого, мужчины распивали алкоголь. Причиной ссоры стала нецензурная брань со стороны потерпевшего в адрес других присутствующих. Ранее неоднократно судимый ялуторовчанин 1988 года рождения несколько раз ударил 43-летнего оппонента по лицу.

– После драки потерпевший отправился домой и вызвал скорую помощь. Врачи диагностировали у него перелом челюсти, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В отношении подозреваемого отделением дознания возбуждено уголовное дело «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция данной статьи подразумевает лишение свободы на срок до трех лет. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.