Погода на 14 октября 2021 года в Тюмени: в праздник Покрова Пресвятой Богородицы – на небе ни облачка

В Тюмени в праздник Покрова Пресвятой Богородицы на небе нет ни облачка. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 14 октября, с утра и до самого вечера небо в Тюмени будет оставаться ясным. Без осадков.

Температура воздуха ночью плюс 4 – 3 градуса, днем ожидается плюс 14 – 11. Вечером столбики термометров покажут плюс 8 – 6 градусов. В течение дня будет дуть западный ветер, переходящий на южный, со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

14 октября отмечается праздник Покрова Пресвятой Богородицы. У наших предков была первая встреча зимы. На Покров особое внимание уделяли ветру: если в этот день ветер с востока или севера - зима будет холодной; с юга - будет теплой; с запада - к снежной зиме; а если ветер переменчивый, то и зима будет непостоянной.