В Тюмени мужчина разбил топориком авто пожилой матери из-за споров об имуществе. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции № 3 по Тюмени поступило сообщение от пенсионерки, что кто-то повредил её «Хонду». Оказалось, что машину на неохраняемой стоянке изувечил 34-летний сын заявительницы.

– Родственники спорили из-за имущества. После очередной беседы горожанин решил отомстить матери за её несогласие с его версией решения вопроса. Мужчина вооружился небольшим топориком и, убедившись, что его никто не видит, стал бить им по крыше, стеклам и дверям автомобиля. Сумма причиненного ущерба составила около 250 тысяч рублей, – рассказала пресс-секретарь городского управления МВД Мария Новопашина.

В настоящее время отделом дознания в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение имущества». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.