Птичий грипп продолжает «покорять» тюменские села. Фото: Ольга Крыльцова

В селе Полозаозерье Бердюжского района Тюменской области установлен карантин по высокопатогенному гриппу птиц. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Моор.

– Зона наблюдения – сёла Бердюжье и Истошино, деревни Луговая, Босоногова, Шабурова, Кутырёва, Гагарина и Чесноки Бердюжского района, деревня Няшино Армизонского района, – сообщили в оперштабе.

Карантин устанавливается до принятия решения об его отмене через 21 календарный день после убоя последней домашней птицы. Полный перечень ограничительных мероприятий, связанных с карантином, можно посмотреть на портале правовой информации.