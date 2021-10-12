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Дом. Семья12 октября 2021 14:18

Птичий грипп продолжает «покорять» тюменские села

На этот раз болезнь добралась до Бердюжского района
Сергей Швецов
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Птичий грипп продолжает «покорять» тюменские села.

Птичий грипп продолжает «покорять» тюменские села.

Фото: Ольга Крыльцова

В селе Полозаозерье Бердюжского района Тюменской области установлен карантин по высокопатогенному гриппу птиц. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Моор.

– Зона наблюдения – сёла Бердюжье и Истошино, деревни Луговая, Босоногова, Шабурова, Кутырёва, Гагарина и Чесноки Бердюжского района, деревня Няшино Армизонского района, – сообщили в оперштабе.

Карантин устанавливается до принятия решения об его отмене через 21 календарный день после убоя последней домашней птицы. Полный перечень ограничительных мероприятий, связанных с карантином, можно посмотреть на портале правовой информации.