В Тюмени медик едва не скончалась после инъекции витамина. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени медик едва не скончалась после инъекции витамина. У 47-летней женщины возникла сильная аллергическая реакция.

По рассказам горожанки, всего за несколько секунд у нее появились признаки шока: стала кружиться голова, в глазах потемнело, появилась одышка. После инъекции витамина возник анафилактический шок, она потеряла сознание. Скорую вызвали муж и сын.

Медики прибыли по указанному в обращении адресу спустя десять минут. Пациентка была совсем бледная. Давление у нее упало до критических цифр.

– Оказание помощи начали с противошоковой терапии, параллельно проводили инфузионную терапию для восполнения объема циркулирующей крови, – рассказал фельдшер бригады скорой медицинской помощи Глеб Тихонов.

Состояние пациентки удалось стабилизировать через 15 минут. Ее на носилках отнесли в карету скорой и доставили в больницу, где медики полностью устранили угрозу для жизни. Через пару часов женщина была уже бодрой и веселой.