В Тюменской области почти неделю ищут 14-летнюю школьницу. Фото: Поисковый отряд «Белая Сова - Тюмень»

В Тюменской области почти неделю ищут 14-летнюю Полину Кокшарову. Школьница ушла из своего дома на улице Первомайской в Заводоуковске и до настоящего времени не вернулась.

По информации волонтеров поискового отряда «Белая Сова – Тюмень», девушка была одета в коричневую куртку, черные джинсы и белые кроссовки. На вид пропавшей 13-14 лет, рост около 170 сантиметров, имеет худощавое телосложение, серо-голубые глаза.

Всех, кто может сообщить какую-либо в информацию о Полине Дмитриевне, просят позвонить по телефонам: 02/112 – полиция, 8 (34542) 2-20-00 – МО МВД России «Заводоуковский», 8-932-32-39-911 – волонтеры ПО «Белая Сова – Тюмень», или написать на почту poisksova@gmail.com.