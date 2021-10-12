Тоболяк «окучил» граблями мужчину, в доме которого нашел свою любимую

Тоболяк «окучил» граблями мужчину, в доме у которого нашел свою любимую. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тобольска от медработника поступила информация, что из села Булашово с переломом скуловой кости доставили 53-летнего мужчину. Участковый узнал, что к потерпевшему в гости пришли товарищ и знакомая женщина, они распивали спиртное.

Вскоре за дамой пришёл ее сожитель. Ему показалось, что двери открывают слишком долго. Он приревновал возлюбленную к хозяину и схватил стоявшие в сенях грабли.

– Зайдя в дом, он несколько раз ударил граблями хозяина помещения, при этом высказывая ему слова угрозы убийством. После чего забрал сожительницу и ушел, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Участковым уполномоченным полиции 41-летний подозреваемый задержан и доставлен в отдел полиции. Свою вину он признал. Ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

По данному факту отделом дознания возбуждены уголовные дела по статьям «Угроза убийством» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.