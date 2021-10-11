В Тюмени гостям предлагают «создать новый слой». Фото - Департамент культуры Тюменской области.

В Тюмени гостям предлагают посетить проект «Создать новый слой», включающий в себя выставку арт-объектов и широкую публичную программу. Выставка с участием молодых художников из Москвы и областной столицы открыта в библиотечно-музейном комплексе ТюмГУ с 15 сентября по 3 декабря.

– В историческом центре интеллектуальной истории Тюмени, в месте материального хранения информации, художники представили проекты о многослойной действительности сегодняшнего дня. 10 художественных проектов, среди которых видеоработы, звуковая и пространственные инсталляции, акцентируют связь цифровой реальности с городским пространством, – говорят организаторы.

Спецпроект «Невидимые прикосновения» открыт в тобольском межрайонном центре ветеринарии (ул. Семена Ремезова, 41, стр. 3). В рамках программы пройдут мастер-классы и исследования городского пространства вместе с мировыми экспертами.