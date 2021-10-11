В Тюмени из крупного пожара в цехе вынесли газовые баллоны. Фото: скриншот

В Тюмени из крупного пожара в производственном цехе, который находится на улице Дачной, 2а, вынесли газовые и кислородные баллоны. Ночное возгорание тушили 62 спасателя и 19 единиц специальной техники.

– На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение в цехе с густым черным дымом. Был объявлен повышенный ранг пожара. На месте вызова организовали штаб пожаротушения. Для защиты кровли и тушения пожара было создано три боевых участка, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

Спасателям удалось локализовать крупный пожар, который начался ровно в четыре часа утра, в 5.21, ликвидировать – в 7.25. Общая площадь пожара составила 700 квадратных метров. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Причины пожара и причиненный огнем ущерб устанавливаются.