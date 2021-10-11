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Общество11 октября 2021 4:58

Погода на 11 октября в Тюмени: вечером ожидается мелкий дождь со снегом

Солнце будет светить ярко
Сергей Швецов
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В Тюмени вечером ожидается мелкий дождь со снегом.

В Тюмени вечером ожидается мелкий дождь со снегом.

Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 11 октября, уже утром небо в Тюмени затянется облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. Вечером ожидается мелкий дождь со снегом.

Температура воздуха ночью -4 градуса, днем ожидается плюс 5-4. Вечером столбики термометров покажут плюс 4 градуса. В течение дня будет дуть северный ветер, переходящий на юго-западный, со скоростью 1 – 6 метров в секунду.

11 октября отмечается день памяти Ильи Муромца. В Англии существует поверье, будто бы именно в этот день дьявол плюёт на ягоды черники, а потому тот, кто их съест, будет осквернён. Погоду в этот день определяли по инею: если утром на дворе много инея - быть сухой, солнечной погоде.