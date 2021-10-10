В Тюменской области растет число заболевших коронавирусом. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области растет число заболевших коронавирусом. На сегодняшний день заразившихся всего 64 278 человек.

По информации Оперативного Штаба региона, за минувшие сутки зарегистрировано 267 случаев заболевания, 192 человека выздоровели (за весь период —55564); 28 детей заболели (из общего числа заболевших); 31 пациент на ИВЛ (из общего числа заболевших); 19201 человек остаётся под медицинским наблюдением; 260 человек находятся на перевахтовке. Вакцинированы против коронавируса 617257 человек, полный курс прошли 577 773.

За последние сутки в России выявлено 28 647 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 962 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 17 274 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 775 365 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 216 415 летальных исходов, выздоровели 6 858 119 человек.