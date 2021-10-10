Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 октября 2021 17:17

Тюменцам объяснили, как сделать дистанционное обучение удобным для семьи

В регионе на него перевели уже 135 классов
Сергей Швецов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Тюменцам объяснили, как сделать дистанционное обучение удобным для семьи.

Тюменцам объяснили, как сделать дистанционное обучение удобным для семьи.

Фото: Вадим Бегун

Тюменцам объяснили, как сделать дистанционное обучение удобным для семьи. В регионе на него из-за ОРВИ перевели уже 135 классов.

– Самый сложный вопрос – как ребенок должен организовать сам себя. Опыт показал, что самостоятельность у детей низкая. Нужно понять мотивацию – это ключевое в развитии личности. Если вы чего-то не желаете, заставить вас это сделать сложно. Идеально вывести ребенка на внутреннюю мотивацию, чтобы он сам себя поддерживал, сам преодолевал, – отметила педагог-психолог Наталья Довжук.

Она отметила роль учителя в формировании мотивации – материал школы должны подавать интересно, с использованием современных технологий, передает «Вслух.ру».