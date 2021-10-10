Тюменец, который «прозрел, когда ослеп», примет участие в форуме «Независимость в движении» в Югре

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Тюменец, который, по его же словам, «прозрел, когда ослеп», примет участие в форуме «Независимость в движении» в Югре. Руководитель инклюзивного движения «Белая трость» в ТюмГУ и победитель грантовых конкурсов Степан Панов выступит экспертом.

На площадке форума также выступит уроженец Югры и ныне житель Санкт-Петербурга Владимир Васкевич, у которого в младенческом возрасте выявили рак сетчатки: он потерял зрение. Сейчас он известен как ведущий трэвел-шоу «Куда глаза не глядят» и посетил уже 27 стран мира.

VI межрегиональный инклюзивный форум «Независимость в движении» пройдет на базе КТЦ «Югра-Классик» 15 октября. Начало в 9.00, передает «Тюменская область сегодня».