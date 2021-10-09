Тюменские студенты могут стать модераторами мероприятий и тренингов Фото: Татьяна Коркина

Тюменские студенты смогут получить работу на открытом образовательном проекте и стать модератором мероприятий и тренингов, получив первые оплачиваемые стажировки.

Уже стартовал прием заявок на «Школу модераторов и тренеров» - это двухнедельный образовательный марафон, посвященный навыкам модерирования мероприятий и тренерским навыкам (прим. модератор – человек, организующий общение группы от начала до конца. Он следит, чтобы каждый участник смог высказаться, а цель генерации, встречи или целого мероприятия не терялась в процессе общения). Прием заявок продолжится до 17 октября.

А с 18 по 31 октября участники пройдут посетят лекции на темы публичных выступлений, координации команд и адаптации под окружающую обстановку. Эксперты проведут мастер-классы по действиям в конфликтных ситуациях и форс-мажорах. Лучших участников пригласят на оплачиваемую стажировку в стартующий со 2 ноября проект «В коллабе с регионом» – серию деловых игр для студентов. Там участники получат первый опыт и смогут отточить навыки. В конце проекта выпускники школы смогут продолжить работу с молодежными сообществами региона в сфере организации и модерации их ивентов, рассказали изданию Moi-portal.ru организаторы.

Участвовать в «Школе модераторов и тренеров» могут студенты, молодые педагоги, работающая молодежь от 18 до 35 лет, которые проживают в Тюменской области.