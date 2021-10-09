Погода в Тюмени 9 октября 2021: тепло и без осадков Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 9 октября, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В Уватском районе днем пройдет небольшой дождь, ветер подует западный с переходом на северо-западный: ночью 6-11 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 C, днем +7…+12 C.

Погода в Тюмени на 9 октября в инфографике МЧС Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 9 октября – День памяти Иоанна Богослова, одного из Двенадцати апостолов. На Руси в этот день следили за погодой: если выпадал снег, то зима придет 21 ноября, на Михайлов день. Если снег упадет, когда на вишне нет листа, то зима придет скоро. Если листья опадают с деревьев не сильно, то скоро надо ждать морозов.