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Общество10 октября 2021 5:53

Погода на 10 октября в Тюмени: на небе ни облачка

Солнце будет светить ярко
Сергей Швецов
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Тюменцам обещают ясный день.

Тюменцам обещают ясный день.

Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 10 октября, в Тюмени на небе не будет ни облачка. Без осадков.

Температура воздуха ночью -1 градус, днем ожидается плюс 3. Вечером столбики термометров покажут минус 3 градуса. В течение дня будет дуть северо-западный ветер, переходящий на северный, со скоростью 1 – 4 метра в секунду.

10 октября почитается память преподобного Савватия Соловецкого, одного из зачинателей Соловецкого монастыря. Саватия в народе называли Пчеловодом, поскольку в этот день заканчивалась уборка ульев на зимовку. "Пчелиная матка уносит ключики от лета в далёкие края". Если на Савватия случится гром, то зима будет бесснежной, короткой и мягкой.