В Тюмени на строящейся развязке по Мельникайте временно ограничат движение. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени по улице Мельникайте (на участке от улицы Дружбы в сторону реки Туры) ограничат движение транспорта. Это произойдет с 22.00 8 октября до 6.00 9 октября.

– Ограничение связано с выполнением работ по строительству транспортной развязки. Объезд этого участка на период производства работ осуществляется по улице Алебашевской, – сообщили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.