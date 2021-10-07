Осужден тюменец, который грозился перестрелять полицейских. Фото: Ольга Крыльцова

Тюменский суд вынес приговор мужчине, которого признали виновным в применении насилия в отношении представителей власти и незаконном хранении оружия и боеприпасов. История началась 11 декабря 2020 года, когда сотрудники полиции остановили осужденного во дворе дома на улице Лесной в селе Сладково.

Пьяный сельчанин вел себя неадекватно и был очень недоволен, что его «воспитывают» полицейские. Он стал им угрожать, вызвал такси и поехал домой, где взял ружье. После этого он позвонил на мобильник одного из сотрудников ГИБДД и заявил, что сейчас приедет и перестреляет их. Инспектор тут же доложил о звонке руководству.

– Гражданина с ружьём, на которое не выдавалось разрешение, задержали на АГЗС. Во время обыска у него дома в шкафу нашли патроны. Мужчина рассказал, что купил их в октябре у охотничьего домика в деревне Станичное, – сообщили в пресс-службе Тюменского областного суда.

Сельчанин полностью признал вину. В итоге его осудили на 2 года и 2 месяца условно, с испытательным сроком в 3 года.