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Дом. Семья6 октября 2021 15:34

Еще в одной тюменской деревне установлен карантин по высокопатогенному гриппу птиц

Постановление подписал губернатор региона
Сергей Швецов
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В еще одной тюменской деревне установлен карантин по высокопатогенному гриппу птиц.

В еще одной тюменской деревне установлен карантин по высокопатогенному гриппу птиц.

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области установлен карантин по высокопатогенному гриппу птиц на территории деревни Пушкарёва Упоровского района. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Моор.

– Зона наблюдения – территории населенных пунктов: сёла Ингалинское и Бызово, деревни Лыково, Коклягина, Карагужева, Шашова и Чащина Упоровского района, село Шиликуль, деревни Карасье и Нижнеингал Заводоуковского городского округа, – сообщили в оперштабе.

Отметим, что карантин устанавливается до принятия решения о его отмене через 21 календарный день после убоя последней домашней птицы. Полный перечень ограничительных мероприятий, связанных с карантином, можно посмотреть на портале правовой информации.