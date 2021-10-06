Еще в одной тюменской деревне установлен карантин по высокопатогенному гриппу птиц

В еще одной тюменской деревне установлен карантин по высокопатогенному гриппу птиц. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области установлен карантин по высокопатогенному гриппу птиц на территории деревни Пушкарёва Упоровского района. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Моор.

– Зона наблюдения – территории населенных пунктов: сёла Ингалинское и Бызово, деревни Лыково, Коклягина, Карагужева, Шашова и Чащина Упоровского района, село Шиликуль, деревни Карасье и Нижнеингал Заводоуковского городского округа, – сообщили в оперштабе.

Отметим, что карантин устанавливается до принятия решения о его отмене через 21 календарный день после убоя последней домашней птицы. Полный перечень ограничительных мероприятий, связанных с карантином, можно посмотреть на портале правовой информации.