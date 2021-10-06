Тюменская чиновница, которую лишили премии из-за плохой работы, выбила деньги у подчиненных. Фото: Ольга Крыльцова

В Голышманово суд оштрафовал начальницу одного из отделов администрации райцентра за превышение должностных полномочий. Она собрала деньги со своих подчиненных.

Дело в том, что в ноябре 2018 года ей не стали давать премию из-за плохой работы. Однако женщина не растерялась и вину за неважные показатели свалила на двух подчиненных. Под угрозой увольнения она заставила двух подчиненных перевести ей на банковскую карту 15 тысяч рублей.

– Было возбуждено уголовное дело. Одними из доказательств совершенного преступления стали денежные переводы подчиненных на карточку начальницы, – рассказали в пресс-службе Тюменского областного суда.

На судебном заседании бывшая чиновница полностью признала свою вину. Ее оштрафовали на 20 тысяч рублей.