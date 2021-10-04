В Тюмени двухлетняя малышка отравилась жидкостью для стирки. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени двухлетняя малышка отравилась жидкостью для стирки. Вялое и сонливое состояние девочки заметила мама, тут же вызвала скорую и напоила ребенка водой.

– Часть жидкости из капсулы вылилась на пол, другую часть дочь проглотила. Она пальчиком попыталась убрать невкусное вещество изо рта, ее вырвало, – рассказала женщина диспетчеру скорой помощи.

Прибывшие на вызов медики диагностировали у маленькой пациентки отравление. Ей специальным зондом промыли желудок, а после оказания помощи доставили в областную клиническую больницу № 2.

– Если ребёнок съел капсулу с моющим средством или что-то из бытовой химии, то надо обильно промыть полость рта, наклонив голову пострадавшего вперёд, дать попить воды, вызвать рвоту. Обязательно обратитесь за помощью к медикам, – советуют специалисты скорой.