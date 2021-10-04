На старой Лесобазе в Тюмени планируют создать промышленный технопарк. Фото: Тюмень - наш дом

На старой Лесобазе в Тюмени планируют создать промышленный технопарк. Он появится на базе бывшего завода «ДСК-500».

– Предприятие давно не функционирует, а созданная ещё в советское время инфраструктура осталась. Оценка экспертов после технического обследования здания показала, что его износ составляет не более 5%. Значит, этот объект может быть трансформирован в промышленный технопарк – уникальный объект инфраструктуры, в России их меньше десятка, – сообщила гендиректор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец.

Работы по преобразованию территории уже начаты. В начале года в бывшем здании конструкторского бюро при заводе провели ремонт. На территории промышленного парка планируется создать более 4 тысяч рабочих мест.

– Такой объект очевидно нужен Тюмени и всей области. В 2018 году мы заняли первое место в национальном рейтинге инвестиционного климата, у нас есть большой спрос среди инвесторов на подобные площадки. Создание промышленного технопарка – острая потребность нашего региона в притоке новых инвестиций, кадров и технологий, – считает Ольга Николаевна.