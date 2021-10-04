В Тюмени на 73-м году жизни скончалась Заслуженный врач РФ Анна Козлова. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени на 73-м году жизни скончалась заслуженный врач РФ Анна Козлова. Кандидат медицинских наук, она являлась доцентом кафедры респираторной медицины ТГМУ.

По информации местного департамента здравоохранения, Анна Васильевна начала трудовой путь с должности участкового педиатра, вела педиатрический прием в тюменском противотуберкулезном диспансере. С 1991 по 2012 год заведовала кафедрой туберкулеза в Тюменской медицинской академии, руководила студенческим научным обществом.

– В истории тюменского вуза Анна Васильевна оставила яркий след как высококвалифицированный преподаватель, сохраняя традиции и преемственность поколений во фтизиатрической специальности. Это был обязательный, неординарный человек, чья жизнь, весь трудовой путь, устремления, свершения и надежды были связаны с делом развития фтизиатрии в регионе, – подчеркнули в ведомстве.