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Общество4 октября 2021 5:58

Погода на 4 октября в Тюмени: вот и «минус»

Солнце спрячется за тучами на целый день
Сергей Швецов
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В Тюмени ожидается минусовая температура.

В Тюмени ожидается минусовая температура.

Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 4 октября, на протяжении всего дня погода в Тюмени будет пасмурной. Без осадков.

Температура воздуха ночью минус 2 градуса, днем ожидается плюс 2. Вечером столбики термометров покажут 0, -1 градус. В течение дня будет дуть западный ветер, с переходом на северный, со скоростью 2 – 5 метров в секунду.

4 октября почитается память святого апостола Кондрата. Погода в этот день имеет огромное значение, поскольку какой погода бывала в этот день - такой она останется и в следующие четыре недели, то есть весь октябрь. Однако ясная погода в этот день в сочетании с северо-восточным ветром обещает и холодную зиму.