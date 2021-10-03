В пустующей трехэтажке появится учебный корпус Соборной мечети Тюмени. Фото: Яндекс. Карты

Исламский культурно-просветительский центр появится в пустующем трехэтажном здании учебного корпуса Соборной мечети Тюмени. Решение о его создании приняли на заседании правления областного Духовного управления мусульман. Сначала в здании хотели организовать филиал казанского Российского исламского университета со студенческой общагой и залами для лекций, но довести до конца это не удалось. Одна из причин – несоответствие здания строительным нормам.

Сейчас трехэтажку ждут работы по строительству и благоустройству. По словам муфтия Зинната Садыкова, для возрастающей мусульманской общины Тюмени своя площадка – это жизненная необходимость.

- Нам нескольких лет приходится арендовывать помещения для проведения наших мероприятий: языковых курсов, семинаров, лекций и встреч с общественностью. После появления площадки необходимость в этом отпадет, - отметил муфтий.

В здании появятся читальный и выставочный залы, что позволит сделать новое учреждение открытым для всех жителей и гостей города, пишет «Тюменская область сегодня».