В ГИБДД рассказали, почему тюменцы бьются на машинах на федеральных трассах Фото: Татьяна Коркина

Госавтоинспекция Тюменской области назвала несколько основных причин ДТП на федеральных автодорогах и ошибок водителей, которые приводят к авариям. По данным пресс-службы ведомства, основная причина смертности на федеральных трассах – выезд на встречку. Причина ДТП на федеральных трассах – превышение скорости и выбор скорости, которая не соответствует дорожным и погодным условиям.

- Нарушение режима труда и отдыха водителей, которые стремятся проехать большие перегоны без остановки, и, как следствие, сон за рулем, провоцируют столкновения автомобилей, съезд с дороги, опрокидывание в кювет, наезд на стоящий транспорт, - сообщили в Госавтоинспекции.

В 220 ДТП, которые произошли в 2021 году на федеральных трассах, погибли 56 человек (трое из них – дети), ранены 365 человек. Правда, это меньше, чем в 2020 году.

НА ЗАМЕТКУ

Что делать осенью и зимой на дорогах, чтобы не попасть в ДТП?

- снизить скорость;

- ограничить поездки в сумерки;

- не пренебрегать безопасностью маневров (обгон, выезд на встречку);

- чаще отдыхать в пути.