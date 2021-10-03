Погода в Тюмени 3 октября 2021: при нулевой температуре пройдет дождь с мокрым снегом Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 3 октября, ожидается облачность с прояснениями, местами пройдет дождь с мокрым снегом. Ветер подует северо-западный 6-11 м/с, температура воздуха ночью составит 0…-5 C, днём +1… +6 C.

Погода в Тюмени 3 октября 2021 в инфографике МЧС Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 3 октября День Астафия Ветряка, в честь великомученика Евстафия Римского, который был военачальником при императорах Тите и Траяне. На Руси Евстафия (Астафия в переводе на русский) называли Ветряком. Крестьяне судили по погоде: если ветер дул северный, значит, будет холодно, если южный – значит, тепло, западный – ждем дождливую погоду, а восточный – к ясным дням.

Если на Ветряка тепло, значит, снег выпадет ещё нескоро.