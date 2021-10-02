Чемпионат по программированию прошел в Тюмени

Фото: "ИМиКН. Tournament" во Вконтакте Фото: соцсети

Пятый открытый чемпионат по программированию «АТП^ИМиКН» состоялся в Тюмени. Он проводится ежегодно кафедрой программного обеспечения Института математики и компьютерных наук, чьи сотрудники и преподаватели по традиции выступили в качестве членов жюри. Об этом сообщила «Тюменская область сегодня».

Всего перед участниками чемпионата было поставлено семь задач разного уровня сложности на знание и применение алгоритмов и структур данных: от простых формул до сложных задач на геометрию и алгоритмы быстрого поиска чисел.

В ИТ-состязании поучаствовали 87 человек – 12 школьников и 75 студентов очной формы обучения из Тюменской и Свердловской областей. Среди студентов дипломы первой степени получили Московченко Иван (второй курс ФИИТ УрФУ) и Алексей Леонов (первый курс КБ ИМиКН).

Среди школьников обладателями дипломов первой степени стали Николенко Дмитрий (11-й класс, ФМШ) и Кулезнев Ярослав (10-й класс, ФМШ). Почетные грамоты также получили участники, решившие три и более задач.