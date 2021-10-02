«Теплые коты» снова заглянут в Тюмень

Фото: "Типичная Тюмень" во Вконтакте Фото: соцсети

В Тюмени 16 октября пройдет второй фестиваль доброты «Теплые коты». Об этом сообщает «Вслух.ру».

Проект помогает тюменцам окунуться в добровольчество и научиться заботиться об экологии. Отметим, на первом фестивале собрали 28 кг корма для приютов, пакет лекарств и 33 кг макулатуры. Всего участие приняли 52 тюменца.

Фестивали доброты на грант Президента проводят с 2018 года. Традиционно он соединяет в себе несколько мероприятий: сбор корма, наполнителя и игрушек для приютских животных, сбор макулатуры, обмен книгами про экологию, обмен вещами и их дарение, лекции, мастер-классы и музыкально-поэтический вечер. Организаторы уже завершили прием волонтеров.