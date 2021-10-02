Тоболяки поставили рекорд в разнице в возрасте

Фото: "ЧС Тюмень" во Вконтакте Фото: Соцсети

Жители Тюменской области снова попали в Книгу рекордов России. На этот раз своим необычным достижением удивили жители Тобольска Лейсан и Рауль Арангуловы. Они поставили рекорд по наибольшей разнице в возрасте – 26 лет и 270 дней.

Лейсан родилась 9 мая 1990 года, а ее брат – 2 февраля 2017-го. Вместе с родителями Хасаном Арангуловым и Еленой Чегодаевой они живут в Тобольске. Рекорд зафиксировало 21 сентября 2021 года агентство регистрации рекордов «Интеррекорд».

«Интеррекорд» является крупнейшим в своей сфере агентством, которое регистрируетна русском языке не только мировые, но и национальные рекорды.