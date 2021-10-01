Поселки юга Тюменской области подключились к высокоскоростному интернету МТС. Фото: pixabay.com

ПАО «МТС, ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, с начала года запустила сеть LTE более чем в 50 селах и деревнях на юге Тюменской области. Теперь высокоскоростным мобильным интернетом от МТС могут пользоваться еще около 26 тысяч жителей региона.

Сеть LTE впервые появилась в малых населенных пунктах численностью от сотен до нескольких тысяч жителей. В самой маленькой деревне Чушумова Булашовского сельского поселения Тобольского района проживает около 30 человек, в самой крупной локации, селе Новоселезнево Казанского района, - порядка 3,5 тысяч человек. Также высокоскоростной интернет в этом году стал доступен жителям и гостям села Карабаш Ялуторовского района, где располагается термальный парк «Фешенель» с горячими источниками под открытым небом.

С приходом высокоскоростного интернета гости и жители тюменских сел и деревень могут пользоваться современными цифровыми сервисами МТС. Например, оформить необходимые документы через госуслуги, проконсультироваться с врачами, юристами, учителями онлайн при помощи специальных приложений. Сеть LTE также покрывает территорию ФАПов, сельсоветов, почтовых отделений, домов культуры, библиотек и социальных учреждений, расположенных в этих селах.

«В сельской местности проживает порядка 500 тысяч жителей нашей области. Для многих мобильная связь – это единственная возможность получить полноценное образование онлайн, оплатить услуги ЖКХ, а в трудную минуту связаться со службами спасения. Особое внимание уделяем покрытию устойчивым интернетом в поселках вдоль федеральных трасс, чтобы связью могли пользоваться и автолюбители. Так, например, сеть LTE появилась в селах Карачино, Булашово на дороге «Тюмень-Ханты-Мансийск», в селе Леваши на магистрали «Тюмень-Курган», а также в поселках Памятное и Лозовое на трассе по направлению в Омск», - подчеркнула директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.