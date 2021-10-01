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Происшествия1 октября 2021 13:33

Гении конспирации: тюменцы вывезли украденный кабель в детской коляске

По факту кражи возбуждено уголовное дело
Сергей Швецов
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тюменцы вывезли украденный кабель в детской коляске. Скриншот из видео.

тюменцы вывезли украденный кабель в детской коляске. Скриншот из видео.

В дежурную часть отдела полиции № 3 по городу Тюмени поступило заявление от представителей одной из инженерных компаний, что из подвала дома по улице Республики кто-то похитил около 40 метров медного кабеля стоимостью около 220 тысяч рублей. Стражи порядка задержали ранее судимых 30-ти и 50-летнего местных жителей.

Подозреваемые познакомились недавно. Они прогуливались по городу и обратили внимание на открытый подвал одного из жилых домов, внутри которого приметил кабель.

– Металлические изделия оказались тяжелыми. Злоумышленники вернулись в подвал ночью с детской коляской, которую взяли у знакомой, и вывезли кабель. Часть похищенного злоумышленники успели сбыть, часть изъята сотрудниками полиции, скоро ее возвратят владельцу, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по Тюмени Алиса Пислегина.

По данному факту следственным отделом ОП № 3 возбуждено уголовное дело «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание на срок до 5 лет.

Тюменцы вывезли украденный кабель в детской коляске.