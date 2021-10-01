Из коллектора под улицей Широтной в Тюмени извлекли немыслимое количество тряпок. Фото: «Росводоканал – Тюмень»

Из коллектора под улицей Широтной в Тюмени извлекли, как выразились сотрудники местного водоканала, немыслимое количество тряпок и влажных салфеток. Заиленность коллектора местами достигает 90 процентов.

– Некоторые участки приходится промывать дважды. Качество промывки труб оцениваем по результатам телеинспекции. Если труба в порядке, переходим к следующему участку, – отмечает заместитель начальника цеха эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения «Росводоканал Тюмень» Александр Гарбузов.

В компании просят горожан соблюдать правила пользования системой водоотведения. Аварийные бригады предприятия каждый день устраняют от 10 до 20 засоров. Ранее они извлекали самовар, старинный сливной бачок, части велосипеда, лосиные рога. Чаще всего причиной засоров становятся синтетические салфетки, тряпки, жир и остатки строительных смесей.