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Общество1 октября 2021 7:38

В Тюмени обесточат два светофора на Мысу и Лесобазе

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
Сергей Швецов
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В Тюмени обесточат два светофора на Мысу и Лесобазе.

В Тюмени обесточат два светофора на Мысу и Лесобазе.

Фото: c cайта 2ГИС

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 1 октября, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 9.00 до 17.00 отключение произойдет на пересечении улиц Дамбовской и Лесопарковой, с 12.00 до 18.00 – на пересечении улицы Ватутина и проезда Юганский.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.