Погода на 1 октября в Тюмени: ночной дождь закончится к полудню

В Тюмени ночной дождь закончится к полудню. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 1 октября, на протяжении всего дня небо в Тюмени будет покрыто облаками. Ночью будет идти дождь, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться.

Температура воздуха ночью плюс 3 градуса, днем ожидается плюс 4. Вечером столбики термометров покажут плюс 2 градуса. В течение дня будет дуть западный ветер, с переходом на северный, со скоростью 2 – 5 метров в секунду.

1 октября почитается память мученицы Ариадны. В народе этот день назывался Орина Журавлиный лёт. Если на Арину журавли полетят, то на Покров (14 октября) будет первый мороз, если нет, то до Артемьева дня (2 ноября) не будет ни одного мороза – «слякоть простоит». Какая погода на 1 октября, такая будет и на 1 апреля.