В Ишиме мужчина украл светильники и выбросил их, когда его заметили. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции Ишима поступило заявление от сотрудников торгового центра о краже с территории двора. Они рассказали, что неизвестный украл из контейнера металлические светильники от уличных столбов освещения.

Участковый задержал подозреваемого – ранее судимого 42-летнего местного жителя. Мужчина свою вину признал и пояснил, что возле мусорных контейнеров искал продукты питания, но увидел металлические светильники и решил их украсть, чтобы продать и купить алкоголь.

– Злоумышленник взял пакет, сложил в него имущество, но тут его заметил дворник ТЦ. Испугавшись, подозреваемый пробежал с похищенными светильниками, потом бросил их и скрылся, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении злоумышленника отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.