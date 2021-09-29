В Тюмени осветят храмы. Фото: c cайта 2ГИС

В Тюмени на шести храмах и мосту Челюскинцев появится архитектурно-художественная подсветка. Объекты выбрали сами горожане.

Так, осветят Свято-Троицкий мужской монастырь, приход Римско-католической церкви святого Праведного Иосифа, церковь Михаила Архангела, Спасскую церковь, Крестовоздвиженский храм и Вознесенско-Георгиевский храм.

– Объявлен конкурс на разработку проектной документации по каждому объекту. Разработчикам необходимо сформировать уникальный световой образ архитектурных строений, а также предусмотреть применение энергосберегающих технологий, материалов и оборудования, – отметили в комитете по связям с общественностью и СМИ.

Дизайнерские решения в мультимедийном формате будут представлены на утверждение в архитектурно-художественный совет города Тюмени.