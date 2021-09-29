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Общество29 сентября 2021 15:35

В Тюмени осветят храмы

Архитектурная подсветка – важный инструмент в создании комфортной городской среды
Сергей Швецов
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В Тюмени осветят храмы.

В Тюмени осветят храмы.

Фото: c cайта 2ГИС

В Тюмени на шести храмах и мосту Челюскинцев появится архитектурно-художественная подсветка. Объекты выбрали сами горожане.

Так, осветят Свято-Троицкий мужской монастырь, приход Римско-католической церкви святого Праведного Иосифа, церковь Михаила Архангела, Спасскую церковь, Крестовоздвиженский храм и Вознесенско-Георгиевский храм.

– Объявлен конкурс на разработку проектной документации по каждому объекту. Разработчикам необходимо сформировать уникальный световой образ архитектурных строений, а также предусмотреть применение энергосберегающих технологий, материалов и оборудования, – отметили в комитете по связям с общественностью и СМИ.

Дизайнерские решения в мультимедийном формате будут представлены на утверждение в архитектурно-художественный совет города Тюмени.