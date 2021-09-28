В Тюмени выпустили развивающие панели для детей. Фото предоставлено "КП".

В Тюмени выпустили развивающие панели для детей. Малыши смогут познакомиться с жизнью в сельской местности, не покидая стен детского сада.

– «Деревенька» – это 21 метр декоративно-развивающих панелей для детей от 3 до 7 лет. Они рассказывают о жизни в деревне и основных видах деятельности сельских жителей. Оборудование не имеет аналогов в России и в мире, – рассказали в компании-изготовителе «Умничка».

Развивающий комплекс включает в себя 5 тематических панелей – «Пасека», «Рыбалка», «Молочная ферма», «В гостях у бабушки», «Сад-огород». Ребёнок сможет узнать о некоторых профессиях, распространённых в сельской местности. С их помощью педагог имеет возможность проводить занятия патриотической, исторической направленности, рассказывать об окружающем мире.

Каждая из пяти панелей оснащена специальным оборудованием для развития мелкой моторики, речи, мышления, внимания, памяти. Дети смогут освоить счет в пределах 10 и простейшие математические действия, составят представление о простых геометрических фигурах.