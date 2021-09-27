В тюменской деревне мужчина с одного удара сломал челюсть пьяному задире.
Фото: Ольга Крыльцова
В межмуниципальный отдел полиции Голышмановского района поступило сообщение из больницы, что к ним за помощью обратился 35-летний житель деревни Михайловка. Медики диагностировали у потерпевшего перелом нижней челюсти.
Стражи порядка выяснили, что потерпевший в гостях у своего 33-летнего знакомого распивал алкоголь. Во время застолья между приятелями завязалась словесная перепалка.
– Выйдя в ограду, мужчины продолжили конфликт, в ходе которого подозреваемый ударил в лицо оппоненту, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.
Сотрудники полиции задержали ранее судимого 33-летнего жителя деревни Михайловка. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
По данному факту дознавателем возбуждено уголовное дело «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, - лишение свободы на срок до трех лет.