В тюменской деревне мужчина с одного удара сломал челюсть пьяному задире. Фото: Ольга Крыльцова

В межмуниципальный отдел полиции Голышмановского района поступило сообщение из больницы, что к ним за помощью обратился 35-летний житель деревни Михайловка. Медики диагностировали у потерпевшего перелом нижней челюсти.

Стражи порядка выяснили, что потерпевший в гостях у своего 33-летнего знакомого распивал алкоголь. Во время застолья между приятелями завязалась словесная перепалка.

– Выйдя в ограду, мужчины продолжили конфликт, в ходе которого подозреваемый ударил в лицо оппоненту, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Сотрудники полиции задержали ранее судимого 33-летнего жителя деревни Михайловка. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данному факту дознавателем возбуждено уголовное дело «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, - лишение свободы на срок до трех лет.